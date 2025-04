Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bus geriet in Brand: Fahrer leicht verletzt - Polizei geht von technischem Defekt aus;Jugendliche attackierten 13-Jährigen; Werkzeuge aus Rohbau gestohlen: Zeugensuche! und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Bus geriet in Brand: Fahrer leicht verletzt - Polizei geht von technischem Defekt aus - Hanau

(fg) Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei gegen 13.45 Uhr der Brand eines Linienbusses im Baumweg gemeldet, woraufhin sich eine Streife umgehend auf den Weg machte. Kurz nach der Ankunft waren die Löscharbeiten der Feuerwehr bereits beendet. Im Zuge des Brandes zog sich der Busfahrer leichte Verletzungen zu. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Im Bus befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Fahrgäste. Gegen 15 Uhr war die Fahrbahn, die aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden musste, wieder frei.

2. Parkverstoß führte zur wechselseitigen Körperverletzung: Zeugensuche! - Hanau

(me) In den Heimerswiesen (einstellige Hausnummern) im Stadtteil Großauheim kam es am Montag, gegen 18.20 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 43 und 55 Jahren. Ausgangspunkt hierfür war offenbar das widerrechtliche Parken eines der beiden Beteiligten. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten soll einer dem anderen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der andere soll sich revanchiert haben, indem er dem Angreifer mit einem Schlüsselbund auf den Hinterkopf schlug. Durch den jeweiligen Angriff wurden beide Personen leichtverletzt. Gegen beide wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung beziehungsweise gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 bei der Polizeistation Großauheim zu melden.

3. Parfüm eingesteckt: Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest - Hanau

(fg) Die Polizei nahm am Dienstagnachmittag nach einem vorherigen Ladendiebstahl in der Hammerstraße (10er-Hausnummern) einen mutmaßlichen Täter zeitnah fest. Der 34-Jährige soll zuvor, gegen 15.45 Uhr, ein Flasche Parfüm in einem Kosmetikgeschäft eingesteckt haben; im weiteren Verlauf soll der Mann offenbar beabsichtigt haben, den Laden ohne Bezahlvorgang zu verlassen. Der Ladendetektiv sprach daraufhin den bis dato Unbekannten an, da er das Vorgehen auf der Videoüberwachung beobachtet hatte. Kurz nach der Ansprache kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei sich der Detektiv leicht an der Hand verletzte. Der Beschuldigte verließ ohne das Parfüm den Laden und wurde hierbei vom Sicherheitsmitarbeiter verfolgt, der folgerichtig die Polizei informierte. Kurz darauf nahm eine Streifenbesatzung den Verdächtigen wenige Straßen entfernt fest. Er musste mit zur Polizeistation und dort unter anderem eine Blutprobe abgeben. Auf den 34-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls zu.

4. Fahrradfahrender Schüler von Fahrzeug erfasst - Hanau / Steinheim

(cb) Die Beamten der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen, die Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht am Montag im Kreuzweg (20er-Hausnummern) geben können. Ein 11-Jähriger überquerte gegen 15.50 Uhr auf seinem Fahrrad einen Fußgängerüberweg, als sich ein schwarzes Fahrzeug näherte und das Fahrrad touchierte. Hierdurch stürzte der Junge und verletzte sich leicht an einem Arm und im Gesicht. Der etwa 50-jährige Fahrer hielt an und erkundigte sich nach dem Befinden des Kindes. Kurz darauf bestieg er sein Auto und fuhr davon. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-5699.

5. Werkzeuge aus Rohbau gestohlen: Zeugensuche! - Hanau / Mittelbuchen

(fg) Unbekannte waren zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr und Dienstagmorgen 7.30 Uhr, in der Straße "Am Hagen" im Bereich der 50er-Hausnummern zugange und stahlen aus dem Rohbau eines zukünftigen Einfamilienhauses mehrere Werkzeuge. Zuvor verschafften sich die Unbekannten, ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich um zwei Männer von schlanker Statur, über die verschlossene Terrassentür Zugang zum Wohnhaus. Im weiteren Verlauf nahmen sie unter anderem Schleif- und Sägewerkzeug im Wert von rund 4.000 Euro mit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Einer der beiden trug eine dunkle Hose, schwarze Schuhe und eine helle Kapuzenjacke. Sein Begleiter war mit einer hellen Hose sowie hellen Schuhen bekleidet. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

6. Jugendliche attackierten 13-Jährigen - Großkrotzenburg

(cb) Ein 13-jähriger Junge spielte am Freitag, gegen 18.15 Uhr, im Bereich einer Sporthalle im Dammweg Fußball, als etwa 20 Jugendliche auf ihn zukamen. Aus dieser Gruppe gingen dann zwei oder drei Personen zu dem Jungen und sollen unvermittelt mehrfach auf ihn eingeschlagen haben. Hierdurch erlitt dieser Verletzungen im Gesichtsbereich. Bereits zuvor soll es zwischen den Jugendlichen in den sozialen Netzwerken zu Streitigkeiten gekommen sein. Die Polizei in Hanau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

7. Zeugensuche nach Einbruch in Fahrschule - Langenselbold

(fg) Unbekannte sind in die Räumlichkeiten einer Fahrschule in der Hanauer Straße (10er-Hausnummern) eingebrochen und nahmen eine Geldkassette mit, weshalb die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr und Dienstagnachmittag, 17.50 Uhr. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, hebelten die Unbekannten zuvor eine Zugangstür auf. Es entstand Sachschaden von rund hundert Euro. Die Kripo bittet Zeugen des Einbruchs, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 02.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

