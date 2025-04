Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat die Tauben, Hennen und den Hahn gestohlen? ; Räuber flüchtete mit zwei Feuerzeugen; Täter musste Schokolade zurücklassen und floh und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Auto begann auf der Autobahn 661 zu brennen: Ersthelfer verhinderten durch ihre Löscharbeiten Schlimmeres - Offenbach

(me) Am Dienstag, gegen 18.50 Uhr, befuhr ein Mann mit seinem Opel Astra die Autobahn 661 in Fahrtrichtung Offenbach am Main, als dieser zunächst klappernde Geräusche aus seinem Motorraum wahrnahm. Aus diesem Grund blieb er mit seinem Auto im Bereich des Buchrainweg (80er-Hausnummern) stehen. Mittlerweile hatte sich der leichte Rauch, welcher aus dem Motorraum zu erkennen war, zu Flammen entwickelt. Vorbeifahrende Autofahrer erkannten die Situation sofort, griffen uneigennützig zu ihren Feuerlöschern und begannen zu löschen. Durch das beherzte Eingreifen konnte der Fahrzeugbrand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die Feuerwehr führte entsprechende Nachlöscharbeiten durch. Im Anschluss daran wurde das Auto abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro beziffert.

2. E-Bike aus Innenhof gestohlen - Offenbach

(fg) Unbekannte haben ein E-Bike im Wert von rund 2.000 Euro aus einem Innenhof in der Bismarckstraße (90er-Hausnummern) gestohlen, weshalb nun nach Zeugen gesucht wird. Das E-Bike von BESV stand dort zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 5.30 Uhr. Um das E-Bike mitzunehmen wurde das dazugehörige Fahrradschloss geknackt. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 5100.

3. Täter musste Schokolade zurücklassen und floh - Offenbach

(me) In einem Geschäft in der Landgrafenstraße (30er-Hausnummern) versuchte am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, ein junger Mann Süßwaren zu stehlen. Der 16 bis 18 Jahre alte Unbekannte mit schwarzen gelockten Haaren, welcher mit einem dunklen Pullover und einer hellen Jeans bekleidet war, entnahm die Süßwaren aus der Auslage. An der Kasse angekommen, durchlief er diese ohne die Waren auf das Kassenband zu legen. Die Verkäuferinnen bemerkten dies und hielten den jungen Mann fest. Ihm gelang es jedoch, sich gewaltsam loszureißen und zu fliehen. Seine Beute ließ er jedoch zurück. Von den Mitarbeiterinnen wurde niemand verletzt. Der bislang unbekannte junge Mann wird nun wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls gesucht. Die Beamten der Kriminalpolizei bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

4. Wer hat die Tauben, Hennen und den Hahn gestohlen? - Mühlheim am Main / Dietesheim

(cb) Mehrere Tauben, Hennen und einen Hahn haben Einbrecher aus mehreren Volieren eines Vereinsgebäudes an der Anschrift "Am Grünen See" gestohlen. Die Unbekannten zerschnitten zwischen Montag, 20.05 Uhr und Dienstag, 7.30 Uhr, zuerst einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Vereinsgelände. Hier öffneten sie dann gewaltsam mehrere Volieren und nahmen die Tiere im Wert von mehreren tausend Euro mit. Mit diesen flüchteten die Ganoven anschließend in unbekannte Richtung. Die Täter richteten insgesamt einen Sachschaden von ungefähr 750 Euro an.

Auch auf dem benachbarten Gelände eines Hundesportvereins waren Unbekannte ebenfalls zugange. Sie haben zwischen Montag, 23 Uhr und Dienstag, 17 Uhr, den Maschendrahtzaun des dortigen Vereinsgeländes zerschnitten und dadurch einen Sachschaden von etwa 750 Euro verursacht. Von diesem Gelände fehlt bislang nichts. Die Ermittler prüfen nun einen möglichen Tatzusammenhang und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06108 6000-0 entgegen.

5. Räuber flüchtete mit zwei Feuerzeugen - Rodgau / Weiskirchen

(cb) Zwei Feuerzeuge nahm ein bislang unbekannter Räuber aus einer Tankstelle an der Bundesstraße 448 in den frühen Morgenstunden des Mittwochs mit. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat gegen 4.15 Uhr ein etwa 1,80 Meter großer Mann, mit schwarzer Sturmhaube und einer Armbrust, den Verkaufsraum der dortigen Tankstelle. Anschließend forderte er unter vorgehaltener Waffe von der Angestellten Bargeld. Als diese vorgab, über kein Bargeld zu verfügen, schnappte sich der Räuber, der eine schwarze Lederjacke, einen grauen Kapuzenpulli, eine schwarze Hose und schwarze Handschuhe trug, zwei Feuerzeuge aus der Auslage und flüchtete. Laut Zeugenaussagen führte der Mann eine Plastiktüte mit sich. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Kripo-Hotline (Telefonnummer 069 8098-1234) um Zeugenhinweise.

6. Silberner Mercedes beschädigt - Seligenstadt

(cb) Einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher als dieser einen silbernen Mercedes, der am Fahrbahnrand in der Berliner Straße (50er-Hausnummern) abgestellt war, vermutlich im Vorbeifahren an der Fahrertür beschädigte. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, flüchtete dieser anschließend. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen Dienstag, 14.30 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr. Die ermittelnde Polizei in Seligenstadt ist für Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0 erreichbar.

Offenbach, 02.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

