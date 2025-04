Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Kontrollstellen im vergangenen Nachtdienst: Fokus unter anderem auf "Geschwindigkeit"; Langfinger flüchteten mit Bargeld; Einbruch in Pfarrbüro: Zeugen gesucht! und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zwei Kontrollstellen im vergangenen Nachtdienst: Fokus unter anderem auf "Geschwindigkeit" - Insgesamt positives Ergebnis - Hanau

(fg) Im vergangenen Nachtdienst führten Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Großauheim mit Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz im Dienstgebiet Verkehrskontrollen durch und ahndeten Verstöße. Der Fokus lag auf unter anderem auf der Thematik "Geschwindigkeit", da dies nach wie vor mit einer der Hauptunfallursachen darstellt. Auffällig bei dieser geplanten Kontrollmaßnahme war die hohe Anzahl an Gurtverstößen. Insgesamt zieht die Polizei ein positives Ergebnis: kein Verkehrsteilnehmer war unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs und es gab lediglich geringfügige Geschwindigkeitsverstöße. Zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 2.15 Uhr, richteten die Polizisten an zwei Orten Kontrollstellen ein, wobei insgesamt 61 Fahrzeuge und 96 Personen kontrolliert wurden. Die erste Kontrollstelle wurde in der Rodgaustraße in Hanau unweit der Anschlussstelle Hanau-Hafen an der Bundesstraße 43a eingerichtet. Von den 55 kontrollierten Personen wurden hier alleine 19 Personen ohne angelegten Sicherheitsgurt angetroffen. Neben drei festgestellten Fahrzeugmängeln wurden auch mehrere Drogenvortests durchgeführt, welche jedoch allesamt negativ verliefen. Ab Mitternacht wurde eine zweite Kontrollstelle in der Aschaffenburger Straße in Höhe des Pioneer-Parks eingerichtet. Hierbei wurden Geschwindigkeitskontrollen mittels Handlasergerät durchgeführt. Bei 79 angemessenen Fahrzeugen überschritten 13 Fahrzeuglenker die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit, einer davon im Punkte-Bereich. Der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmenden hielt sich an die vorgegebene Geschwindigkeit, was im Vergleich zu vergangenen Kontrollen an diesem Ort eine deutliche Verbesserung darstellt. Neben den aufgezählten Geschwindigkeitsverstößen wurden drei Verkehrsstrafanzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. In allen Fällen waren Personen E-Rollern mit abgelaufener Versicherung unterwegs.

2. Langfinger flüchteten mit Bargeld - Maintal / Hochstadt

(cb) Als die Wohnungsinhaberin am Montagvormittag, gegen 11 Uhr, in ihre Wohnung zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Einbrecher während ihrer Abwesenheit sämtliche Räume durchwühlt hatten. Scheinbar nutzten die Unbekannten aus, dass die Wohnung in der Brunnenstraße (10er-Hausnummern) seit Freitag, 15 Uhr, verlassen war. Sie drangen in die Räume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Mit mehreren hundert Euro Bargeld flüchteten sie schließlich. Durch den Einbruch verursachten die Ganoven einen Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

3.Einbruch in Pfarrbüro: Zeugen gesucht! - Gelnhausen

(fg) Unbekannte sind am Wochenende in ein Pfarrbüro in der Straße "Am Schlachthaus" eingebrochen und entwendeten Geld aus einem dortigen Tresor. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher über die Eingangstür Zugang ins Innere, wo sie anschließend eine Tür zu den dortigen Büroräumen gewaltsam öffneten. Im weiteren Verlauf brachen die Täter auch den dortigen Tresor auf, ehe sie mit dem Geld flohen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Zeugen des Einbruchs, der sich zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr und Montagmorgen, 7.10 Uhr, ereignete, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

4. Dieb entwendet Familienauto - Schlüchtern

(me) In der Ulmenstraße (einstellige Hausnummern) im Stadtteil Niederzell wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 10 Uhr und Montag, 7.15 Uhr ein VW Touran geklaut. Wie der Dieb in das blaue Auto gelangte und mit diesem vom Tatort wegfahren konnte, das müssen nun die Ermittlungen ergeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau zu melden.

Offenbach, 01.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

