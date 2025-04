Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erneut Zigaretten aus Zigarettenautomat gestohlen; Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss: Anzeigen gegen 23-Jährigen; Totalschaden: 22-Jähriger Autofahrer bei Fahrzeugüberschlag verletzt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Mutmaßlicher Fahrraddieb flüchtete vor der Polizei: Schnelle Festnahme - Offenbach / Frankfurt

(cb) Beamte des Polizeireviers Offenbach wollten am Samstag, gegen 1.15 Uhr, einen 17-jährigen Radfahrer kontrollieren. Der Jugendliche flüchtete jedoch vor den Polizisten auf einem E-Bike über die Carl-Ulrich-Brücke nach Frankfurt am Main. Dort konnten ihn jedoch herbeigeeilte Frankfurter Schutzleute im Bereich der Carl-Benz-Straße (40er-Hausnummern) stoppen. Im Zuge der Flucht soll der junge Mann mit dem Rad einen Streifenwagen beschädigt haben. Der Teenager versuchte daraufhin noch kurz zu Fuß zu flüchten, konnte dann jedoch durch die Polizisten vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Festnahme soll der Teenager erheblichen Widerstand geleistet haben. Er wurde zwecks weiterer Maßnahmen mit auf ein Frankfurter Polizeirevier genommen und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen. Außerdem wurde das Fahrrad sichergestellt, da er keinen Eigentumsnachweis vorbringen konnte und zudem der Verdacht bestand, dass dieses technisch manipuliert wurde, um eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen. Gegen den Frankfurter wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

2. Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss: Anzeigen gegen 23-Jährigen - Offenbach

(me) Im Bereich der Bieberer Straße (80er-Hausnummer) streifte am Montagabend ein Mann beim Ausparken ein anderes Auto. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 23-jährige mutmaßliche Verursacher zum Zeitpunkt des Unfalls offenbar unter dem Einfluss von Cannabis stand. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der entstandene Sachschaden, an beiden Autos beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der Verursacher musste, zur Abgabe einer Blutprobe, kurzzeitig mit auf das Polizeirevier. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer mit dem Polizeirevier in Offenbach in Verbindung zu setzen.

3. Mann soll sich an Paketstation entblößt haben - Obertshausen / Hausen

(cb) Eine 36 Jahre alte Frau war am Montagmorgen, gegen 8.25 Uhr, an einer Paketstation in der Feldstraße (30er-Hausnummern) beschäftigt, als sie einen Mann bemerkte, der in unmittelbarer Nähe an seinem Geschlechtsteil manipuliert und sie dabei anschaut haben soll. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Die eingesetzten Schutzleute konnten den mutmaßlichen Exhibitionisten vor Ort vorläufig festnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Auf der Dienststelle erfolgte unter anderem die erkennungsdienstliche Behandlung des 21-jährigen Mannes aus Hanau. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde dieser nach Hause entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung zu. Zeugen setzten sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

4. Mutmaßlicher Rotlichtverstoß: Unfall mit Leichtverletzten und größerem Sachschaden - Heusenstamm

(me) Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag, gegen 11.50 Uhr wurden zwei Personen leichtverletzt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr eine 76-jährige Golffahrerin die Rembrücker Straße von Heusenstamm kommend in Richtung Rembrücken. Hierbei soll diese eine Rot zeigende Ampel im Kreuzungsbereich zum "Seligenstädter Grund" missachtet haben. Aufgrund dessen stieß die Dame mit einem von dort kommendem und linksabbiegendem Ford-Fahrer frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden die jeweiligen Fahrer leichtverletzt. Die mutmaßliche Verursacherin kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Golf beträgt circa 7.000 Euro, was nach Einschätzung der aufnehmenden Beamten einem Totalschaden gleicht. Der Sachschaden am Ford wird auf circa 10.000 Euro beziffert.

5. Erneut Zigaretten aus Zigarettenautomat gestohlen - Neu-Isenburg

(lei) Offenbar den kompletten Inhalt eines Zigarettenautomaten haben Unbekannte am Montag in der Zeit zwischen 0 Uhr und 9.30 Uhr im Amselweg gestohlen. Die Diebe hatten hierzu das Schloss des Automaten aufgebrochen und dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet, ehe sie mit den Klimmstengel-Packungen verschwanden. Erst am Sonntagmorgen hatten Kriminelle einen Zigarettenautomaten in der Richard-Wagner-Straße aufgebrochen (wir berichteten). Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, ist noch unklar. Die Polizei hat den aktuellen Fall nun ebenfalls auf dem Tisch und sucht auch hier Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

6. Zeugensuche nach Trickdiebstahl: Falscher Wasserableser entwendete Schmuck und Geld - Neu-Isenburg

(lei) Ein 25 bis 30 Jahre alter Mann mit schwarzen Haaren hat sich am Montagmittag unter einer Legende Zugang zur Wohnung einer Frau im Vogelring (10er-Hausnummern) verschafft und unter anderem Schmuck erbeutet. Der etwa 1,70 Meter große Unbekannte mit kräftiger Statur klingelte gegen 12 Uhr an ihrer Tür und gab an, dass er die Wasserleitungen im Haus überprüfen müsse. Dabei lenkte er sie ab und klaute in einem unbeobachteten Moment den Schmuck und auch Bargeld aus ihrer Geldbörse. Anschließend nahm der Dieb, der blaue Arbeitskleidung trug (an den Knien leicht kaputt) und hochdeutsch sprach, Reißaus. Weitere Hinweise zu ihm nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach entgegen (069 8098-1234).

7. Seniorin sah Auseinandersetzung und filmte diese: Handy weggeschlagen und mitgenommen - Dreieich / Dreieichenhain

(fg) Eine Seniorin nahm am Montagabend, gegen 19 Uhr, eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen in der Taunusstraße im Bereich der 60er-Hausnummern wahr, nahm ihr Handy in die Hand und filmte das Geschehen aus ihrem Auto heraus. Als die Jugendlichen die Dame offensichtlich bemerkten, ließen sie kurzzeitig voneinander ab. Beim Wegfahren stellte die Seniorin fest, dass die Unbekannten erneut aufeinander losgingen, weshalb sie das Geschehen durch das geöffnete Fahrzeugfenster filmte. Einer der Jugendlichen ging dann zu dem Auto und schlug der Frau aus Dreieich auf die Hand. Sie ließ daraufhin das Mobiltelefon fallen, welches der 15 bis 16 Jahre alte sowie 1,70 Meter große Unbekannte mitnahm. Er trug eine schwarze Jacke, eine graue Jeans und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

8. Totalschaden: 22-Jähriger Autofahrer bei Fahrzeugüberschlag verletzt - Autobahn 3 / Rodgau-Weiskirchen

(lei) An der Anschlussstelle Hanau hat sich am Montagmorgen auf der Autobahn 3 ein Fahrzeug überschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 22-jähriger Ford-Fahrer gegen 8.20 Uhr aus Richtung Offenbach kommend die Verbindungsspur zur Bundesstraße 45 nach Hanau nehmen, als er kurz vor der Fahrbahntrennung nach links von der Fahrspur abkam und gegen einen Aufpralldämpfer prallte. Das Auto überschlug sich daraufhin und wurde auf die Hauptfahrbahn der A3 geschleudert, ehe es auf dem Dach zum Stillstand kam. Der 22-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei geht nun Anhaltspunkten auf einen möglichen Sekundenschlaf nach. Der Schaden an dem "Egde", an dem Totalschaden entstanden sein dürfte, wird vorläufig auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Auch an dem Aufpralldämpfer entstand massiver Schaden, der in die Tausende gehen dürfte. Unfallzeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold.

9. Zwei Verletzte und 15.000 Euro Sachschaden bei Unfall: Zeugen gesucht! - Langen / Autobahn 661

(fg) Am Montagmorgen ereignete sich auf der Autobahn 661 ein Unfall, bei dem sich die beiden beteiligten Autofahrer leichte Verletzungen zuzogen und insgesamt ein Schaden von rund 15.000 Euro entstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 76-Jähriger in seinem blauen Fiat auf der Autobahn 661 im Bereich der Zufahrt der Anschlussstelle Langen in Richtung Bad Homburg unterwegs. Ein 22-Jähriger befuhr zur selben Zeit die linke Fahrspur der Autobahn 661 aus Darmstadt kommend in Richtung Bad Homburg. Der 76-Jährige soll vom Beschleunigungsstreifen direkt auf die linke Fahrspur gewechselt haben, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die beiden beteiligten Autofahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und kamen zur weiteren medizinischen Behandlung jeweils in ein Krankenhaus. Weitere Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation in Langenselbold.

10. Bohneneintopf und Bargeld geklaut - Hainburg / Hainstadt

(cb) Zwei Dosen Bohneneintopf und knappe einhundert Euro waren, nach derzeitigen Erkenntnissen, die Beute von Einbrechern, die in ein Vereinsheim in der Offenbacher Landstraße (100er-Hausnummern) eingestiegen sind. Nach bisherigen Ermittlungen begaben sich die Unbekannten zwischen Sonntag, 19 Uhr und Montagmorgen, 9.40 Uhr auf das Vereinsgelände und beschädigten alle dort angebrachten Kameras und Bewegungsmelder. Anschließend hebelten sie die Vereinsräume sowie Nebenräume und durchsuchten diese. Insgesamt verursachten die Einbrecher hierbei einen Gesamtsachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro. Die Beamten des Fachkommissariats in Offenbach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Kripo-Hotline (Telefonnummer 069 8098-1234) um Zeugenhinweise.

11. In Zahnarztpraxis eingebrochen - Hainburg / Klein-Krotzenburg

(cb) Verschiedene Materialien, Winkelschleifer, Lampen, Schläuche und Füllungen haben Einbrecher aus einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis in der Kirchstraße (60er-Hausnummern) mitgehen lassen. Vermutlich kletterten die Unbekannten auf ein Vordach, hebelten dann ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in die Praxisräumlichkeiten. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 500 geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat, die sich zwischen Samstag, 18.55 Uhr und Montag, 8 Uhr, ereignete, geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kriminalpolizei.

Offenbach, 01.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

