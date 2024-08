POL-BN: Terminhinweis: Polizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Bad Honnef

Euskirchen (ots) - Bei einer Auseinandersetzung unter zwei Männern wurde am Samstag (10.08.2024) in Euskirchen-Flamersheim ein 49-jähriger Mann schwer verletzt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen waren er und ein 51-jähriger Bekannter zur Tatzeit gegen 19.15 Uhr auf der Horchheimer Straße in Streit ...

mehr