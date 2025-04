Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hoher Schaden bei Brand in landwirtschaftlicher Maschinen- und Lagerhalle: Nachlöscharbeiten ziehen sich vermutlich noch länger hin

Sinntal (ots)

(lei) Bereits bei der Anfahrt der Rettungskräfte war die Rauchsäule weithin sichtbar: Ein Brand hat am Mittwochnachmittag für einen kräfteintensiven Einsatz von Feuerwehr und Polizei im Gemeindeteil Oberzell gesorgt, der die Helfer zu einer am Ortsrand gelegenen landwirtschaftlichen Maschinen- und Lagerhalle führte. Dort war gegen 17 Uhr aus noch unklarer Ursache ein Feuer ausgebrochen, das sich kurze Zeit später auf die gesamte Halle ausgebreitet hatte, sodass diese in Vollbrand stand. Dabei wurden in der Halle abgestellte Fahrzeuge und Maschinen erheblich beschädigt sowie das Hallendach, auf dem sich eine Photovoltaik-Anlage befand, nahezu komplett zerstört. Die Flammen, die durch lebendigen Wind angefacht wurden, griffen zudem auf dutzende eingelagerte Heuballen über, was letztlich für die massive Rauchentwicklung verantwortlich gewesen sein dürfte. Dahingehend wurden Anwohner und Verkehrsteilnehmer mittels Warnmeldung aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt.

Das schnelle und konsequente Vorgehen der örtlichen Feuerwehren, die von umliegenden Wehren, unter anderem aus Flieden und Steinau an der Straße unterstützt wurden, verhinderte eine Brandausbreitung. Obwohl das Feuer nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden konnte, dürften sich die Löscharbeiten, so die Prognose, noch bis in die Nacht hineinziehen.

Der Sachschaden wird nach erster Beurteilung im hohen sechsstelligen, wenn nicht sogar im Million-Bereich angesetzt. Die Ursachenermittlung ist nun anstehende Aufgabe der Polizei.

Offenbach, 02.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

