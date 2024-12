Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Am späten Dienstagnachmittag befuhr ein 55-jähriger VW-Fahrer die Trierer Straße mit Fahrtrichtung Paul-Schneider-Straße. Ein 30-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr zeitgleich die Paul-Schneider-Straße, aus Richtung Jahnstraße kommend, in Richtung Trierer Straße. Ein 54-jähriger Toyota-Fahrer befuhr die Paul-Schneider-Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung zu dem Hyundai. An der Kreuzung Paul-Schneider Straße / Trierer Straße missachtete der 30-Jährige die Vorfahrt des VW und kollidierte mit diesem. Der VW wurde in der Folge schleudernd gegen den Toyota geschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Allerdings waren alle drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bezifferbar.

