LPI-J: Vermeintlicher Wohnungsbrand

Apolda (ots) - Am gestrigen Dienstag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Deutschen. Der Mann konnte an seiner Arbeitsstelle aufgegriffen werden. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt, welchen er durch die Zahlung von knapp 2.000 Euro abwenden konnte. Ein weiterer Haftbefehl wurde gegen einen 40-jährigen Mann vollstreckt. In seinem Fall ordnete die Staatsanwaltschaft eine Untersuchungshaft an. Bis zum Beginn der ...

