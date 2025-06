Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Zigarettenkasten gestohlen; Baumaschine entwendet; Pkw mit acht Personen; Tödlicher Bahnunfall

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Mit nach derzeitigen Erkenntnissen leichten Verletzungen musste ein 45 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Sturz auf der K6732 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Biker war gegen 13.20 Uhr mit seiner Honda auf der Kreisstraße bergaufwärts in Richtung Schloss Lichtenstein unterwegs, als er ohne Beteiligung anderer von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben rutschte. Der Sachschaden an seinem Motorrad, das fahrbereit blieb, wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Reichenbach (ES): Kompletter Zigarettenautomat gestohlen (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag bis Sonntag einen kompletten Zigarettenautomaten in der Kanalstraße gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen gruben die unbekannten Täter den auf einem Sportgelände angebrachten Automaten samt dem Standpfosten aus und entwendeten diesen. Hierzu dürften die Diebe mindestens einen größeren Pkw oder einen Anhänger benutzt haben. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter Telefon 07153/9551-0. (gj)

Esslingen (ES): Hochwertige Baumaschine gestohlen

Diebe haben im Zeitraum von Mittwoch bis Sonntag auf einer Baustelle in der Fritz-Müller-Straße eine Rüttelplatte der Marke Wacker gestohlen. Die Maschine befand sich innerhalb des Baustellengeländes. Für den Abtransport des Diebesgutes dürften die Kriminellen ein dafür geeignetes Fahrzeug benutzt haben. Der Wert des Baugerätes beträgt mehrere tausend Euro. (gj)

Hochdorf (ES): Nässe führt zum Sturz von Pedelec-Fahrer

Leichte Verletzungen hat ein Pedelec-Lenker am Montagvormittag bei einem Sturz auf dem Triebwasenweg erlitten. Der 64-Jährige befuhr hierbei kurz nach 9.30 Uhr einen in Verlängerung der Stellestraße geteerten Feldweg in Richtung Reichenbach. Hierbei rutschte ihm alleinbeteiligt auf der regennassen Fahrbahn das Rad weg und er kam zu Fall. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen zur Behandlung in eine Klinik. (gj)

Ofterdingen (TÜ): Zu viele Personen an Bord

Ein mit acht Personen besetzter Pkw ist am Sonntagabend von der Polizei in Ofterdingen aus dem Verkehr gezogen werden. Der Skoda fiel einer Streife des Polizeireviers Tübingen kurz vor 19.30 Uhr in der Hechinger Straße auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten insgesamt sechs Personen auf dem Rücksitz fest. Es handelte sich um zwei Erwachsene, drei Kinder im Alter von eineinhalb, zehn und 13 Jahren sowie ein 14 Jahre alter Jugendlicher. Alle sechs waren nicht angegurtet. Gegen den 35 Jahre alten Fahrer sowie die beiden Erwachsenen wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde erst gestattet, als ein Bekannter mit einem weiteren Fahrzeug und einem entsprechenden Kindersitz vorbeikam. (ms)

Tübingen (TÜ): Mann von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Montagvormittag im Bahnhofsbereich in Tübingen-Lustnau ereignet. Ein 34-Jähriger hatte sich kurz nach neun Uhr vor einen in Richtung Stuttgart fahrenden Zug begeben. Der Mann wurde von dem Schienenfahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. Der Zugverkehr musste für die Dauer von rund zwei Stunden eingestellt werden. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell