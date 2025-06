Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 27 bei Bisingen

Reutlingen (ots)

Bisingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Drei Personen sind bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen in der Wessinger Senke verletzt worden. Ein 31-Jähriger war gegen 5.45 Uhr mit einem 5er BMW auf dem rechten der beiden Fahrstreifen der B 27 in Richtung Balingen unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht an die nasse Fahrbahn angepasster Geschwindigkeit kam der Mann mit seinem Pkw nach rechts von der Straße ab und schleuderte über die Leitplanke. Anschließend prallte der Wagen gegen die Böschung, krachte nochmal in die Leitplanken und schlitterte an diesen entlang. Der Unfallverursacher zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Seine beiden Mitfahrer im Alter von 21 und 26 Jahren wurden ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt. Die Männer wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken zur medizinischen Versorgung gebracht. Der BMW musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung waren neben der Feuerwehr auch Mitarbeiter des THW und der Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit einem Großaufgebot vor Ort. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Reinigung der Fahrbahn musste die B 27 in Richtung Balingen bis kurz nach 9.30 Uhr voll gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. (ms)

