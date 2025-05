Polizei Aachen

POL-AC: Bike-Week der Polizei Aachen - Tag 5: Was bringt ein GPS-Tracker?

Zum zweiten Mal macht die Polizei Aachen eine besondere Aktion: die sogenannte "Bike-Week". In diesem Jahr wird allerdings nicht nur das Thema Fahrraddiebstahl betrachtet, denn die EG Bike hat ihre Arbeit ausgeweitet und ist nun die "EG Bike & City". An jedem Werktag in dieser Woche nehmen wir ein bestimmtes (Präventions-)Thema in den Fokus.

Heute geht es um das Thema "GPS-Tracker" und welchen Nutzen sie haben.

Ein GPS-Tracker, der unauffällig angebracht ist, kann den Ermittlungserfolg im Falle eines Diebstahls steigern und die Chance erhöhen, das Rad oder andere Gegenstände wiederzubekommen. Im Falle eines Diebstahls können Sie ihr Fahrrad orten, den Standort der Polizei melden und damit wichtige Ermittlungsansätze für die Kriminalpolizei liefern.

Wir empfehlen: Lassen Sie sich in einem Fahrradfachgeschäft beraten. Die Mitarbeitenden dort lassen sich dazu immer wieder neue kreative Ideen einfallen, damit der Tracker in Ihrem Fahrrad nicht direkt entdeckt und entfernt wird.

Auch in Ihrem Kellerraum können Sie hochwertige Gegenstände unauffällig mit einem GPS-Tracker ausstatten, um sie im Falle eines Diebstahls orten und der Polizei den Standort übermitteln zu können. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Hab und Gut aufgefunden werden kann und der Dieb oder die Diebin gefasst werden kann.

Morgen wird es um ein weiteres wichtiges Thema gehen: das "richtiges Verhalten als Zeugin/Zeuge einer Straftat".

