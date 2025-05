Polizei Aachen

POL-AC: Sprengung eines Zigarettenautomaten im Nordkreis - Täter flüchten

Herzogenrath (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen haben unbekannte Täter in der vergangenen Nacht einen Zigarettenautomaten im Bereich der Hauptstraße aufgesprengt. Der Automat war an der Außenfassade einer Pizzeria montiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 02:45 Uhr (14.05.2025). Ein Anwohner hatte einen lauten Knall gehört und die Polizei gerufen. Zwei Personen sprengten den Automaten auf. Eine dritte Person soll auf der gegenüberliegenden Straßenseite gewartet haben. Ob die Person im Zusammenhang mit der Tat steht wird derzeit ermittelt.

Die beiden Täter am Automaten entwendeten die Zigaretten aus diesem und flüchteten mit der Beute in Richtung "An der Waidmühl".

Laut Zeugenaussagen soll es sich bei den beiden Tatverdächtigen, die sich an dem Automaten zu schaffen machten, um ca. 180cm große männliche Personen im Alter zwischen 20 - 30 Jahren handeln. Die beiden waren mit einem blauen und einem roten Pullover bekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bitte melden: Die Kripo ist tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 33401 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210 zu erreichen. Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (gw)

