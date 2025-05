Polizei Aachen

POL-AC: Bike-Week der Polizei Aachen - Tag 4: Was kann ich gegen Kellereinbrüche tun?

Aachen (ots)

Zum zweiten Mal gibt es bei der Polizei Aachen eine besondere Aktion: die sogenannte "Bike-Week". In diesem Jahr wird allerdings nicht nur das Thema Fahrraddiebstahl betrachtet, denn die EG Bike hat ihre Arbeit ausgeweitet und ist nun die "EG Bike & City". An jedem Werktag in dieser Woche nehmen wir ein bestimmtes (Präventions-) Thema in den Fokus.

Heute geht es um das Thema Kellereinbrüche. Vor allem im Aachener Innenstadtbereich ist es nicht selten, dass Anwohnende der Polizei einen Einbruch in ihr Kellerabteil oder die Garage melden. Allein im Jahr 2024 hat es in der Stadt Aachen 557 Kellereinbrüche gegeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kellereinbrüche aufgeklärt werden können, ist aufgrund fehlender Ermittlungsansätze eher gering. Die Aufklärungsquote liegt bei knapp 6 %. Ein Grund mehr, die Taten bereits im Voraus zu verhindern. Mit einfachen Verhaltensweisen kann jede Bürgerin und jeder Bürger dazu beitragen, Kellereinbrüche zu vermeiden.

- Häufig kann bei Kellereinbrüchen im Nachhinein nicht ermittelt werden, wie der oder die Unbekannte ins Haus gelangt ist, weil es häufig keine Aufbruchspuren an der Eingangstür gibt. Wenn Sie in einem Mehrfamilienhaus mit Gegensprechanlage und Türöffner wohnen und es an der Tür klingelt, vergewissern Sie sich, wer unten steht und drücken Sie nicht einfach die Tür auf. Selbst an der Gegensprechanlage wissen Sie nicht, ob sich hinter "Paket-Post" wirklich die Postbotin/ der Postbote befindet oder möglicherweise eine unberechtigte Person, die sich leichten Zutritt zum Haus verschaffen will. Werfen Sie besser einen Blick in den Flur, sprechen kurz mit der Person oder fragen Sie, welches Anliegen sie für den Zutritt ins Haus hat. Andernfalls laufen Sie Gefahr, dem neuen Besitzer Ihres Golfsets, ihres Fahrrads oder ihrer Bohrmaschine die Tür geöffnet und damit den Zugang zum Keller verschafft zu haben.

- Sprechen Sie mit Ihrem Vermieter oder der Hausgemeinschaft und finden Sie gemeinsam eine Lösung, um die Kellerräumlichkeiten sicher zu machen. Lässt sich beispielsweise die Kellertür abschließen? Können Sicherheitsbeschläge in der Haustür eingebaut werden?

- Prüfen Sie auch in eigenem Interesse, ob Ihr Kellerverschlag mit einfachen Mitteln sicherer gemacht werden kann. Ein Bügelschloss lässt sich innerhalb von wenigen Sekunden mit einem Seitenschneider öffnen, ein hochwertiges Kettenschloss kostet den Einbrecher beispielsweise mehr Aufwand. Sichern Sie hochwertige Gegenstände separat innerhalb des Kellers, um sie schwer erreichbar zu machen.

Auch wenn eine finanzielle Investition in ein besseres Schloss oder die Umstellung eines eingespielten Verhaltens erstmal abschrecken können, helfen Sie dadurch aktiv mit, Kellereinbrüche zu verhindern. Unser Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz steht Ihnen beim Thema Verhaltens- und mechanischer Prävention darüber hinaus beratend zur Seite. Rufen Sie gerne während der Bürozeiten unter 0241-9577 34401 an oder schreiben eine Mail mit Ihrem Anliegen an kk-kp-o.aachen@polizei.nrw.de

Morgen wird es um das Thema GPS-Tracker gehen, wie sie die Arbeit der Polizei unterstützen und bei der Suche nach Ihrem gestohlenen Fahrrad helfen können.

