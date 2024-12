POL-MFR: (1231) Schwerverletzter Mann in Langwasser auf Straße gefunden und im Krankenhaus verstorben - Zeugenaufruf der Polizei

Ansbach (ots) - Zwei bewaffnete Männer überfielen am Mittwochabend (04.12.2024) einen Drogeriemarkt in Ansbach und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndet und bittet um Zeugenhinweise. Zwei maskierte Unbekannte betraten um kurz vor 20:00 Uhr den Verkaufsraum einer Drogerie in der Welserstraße, griffen eine Mitarbeiterin an und forderten ...

