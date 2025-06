Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rauch auf Balkon, Frau in Klinik eingeliefert, Einbruch

Reutlingen (ots)

Feuerwehreinsatz wegen Rauch auf einem Balkon

Rauch auf dem Balkon eines Hochhauses hat am Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr, in der Rangenbergstraße für Aufregung gesorgt. Die Feuerwehr, die mit zwei Löschzügen im Einsatz war, konnte zum Glück aber schnell Entwarnung geben. Ein Hausbewohner hatte auf dem Balkon gegrillt. Das auf den Brenner tropfende Fett hatte dabei zu einer schwarzen Rauchentwicklung geführt. Verletzt wurde niemand, auch ein Sachschaden war nicht entstanden. (cw)

Tübingen (TÜ): Nach fortlaufenden Streitigkeiten in Fachklinik untergebracht

Beamte des Polizeireviers Tübingen mussten am Montagabend nach mehreren polizeilich relevanten Vorfällen eine Frau am Europaplatz in Gewahrsam nehmen. Die 24-Jährige war im Laufe des Tages mehrfach mit anderen Personen vor einem Einkaufsmarkt in Streit geraten. Bereits dort hatte sie von Polizeibeamten einen Platzverweis für den Bereich erhalten. Nach weiteren Streitigkeiten am Bahnhof erhielt die Frau die Aufforderung, sich auch von dort fern zu halten. Die sich gegenüber den Einsatzkräften äußerst aggressiv verhaltende und unter dem Einfluss von Alkohol sowie berauschender Substanzen stehende 24-Jährige kam der Anordnung nicht nach und ließ sich auch nicht mehr beruhigen, weshalb sie in Gewahrsam genommen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Da die Frau auch psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde sie nach einer medizinischen Untersuchung schließlich in einer Fachklinik untergebracht. (gj)

Hechingen (ZAK): Einbrecher unterwegs

In den Geräteschuppen und Lagerraums eines Sportheims im Gewann Auchtert bei Sickingen ist in der Zeit von Montag, zwölf Uhr, bis Dienstag, 11.30 Uhr, eingebrochen worden. Über zwei aufgehebelte Holztüren gelangte ein bislang unbekannter Täter in den Lagerraum sowie den Innenraum des Geräteschuppens. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Die Tür des Sportheims hielt dem Einbrecher stand. Durch die brachiale Vorgehensweise ist jedoch ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden. (ms)

