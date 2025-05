Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrzeugdiebstahl in Wildeshausen misslingt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach einem misslungenen Diebstahl eines Autos in Wildeshausen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Die Geschädigten stellten ihren schwarzen Pick-up des Herstellers Ford am Dienstag, 20. Mai 2025, gegen 21:00 Uhr, auf der Einfahrt ihres Hauses im Mahlstedter Ring ab. Am Mittwoch, 21. Mai 2025, 06:00 Uhr, wurden sie auf den Diebstahl aufmerksam und verständigten die Polizei. Auf der Anfahrt zum Tatort kamen die Beamten im Niedersachsenweg, kurz vor der Einmündung zur Harpstedter Straße, auf den unverschlossen abgestellten Pick-up zu. Nach Angaben von Zeugen muss der Pkw in der Zeit von 06:35 bis 06:50 Uhr von Unbekannten am Auffindeort abgestellt worden sein.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 an die Polizei Wildeshausen zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell