BPOLI S: Sexuelle Belästigung im ICE in Richtung Stuttgart

Reichenbach an der Fils (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen 37-Jährigen ist es am 06.06.2024 am Bahnhof Reichenbach an der Fils gekommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gerieten zwei 37 und 23 Jahre alte gambische Staatsangehörige gegen 18:11 Uhr zunächst in eine verbale Streitigkeit, in deren Folge der Ältere auch die Mutter des ...

mehr