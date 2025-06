Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung

Neustadt an der Orla (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde im Bereich der Bundesstraße 281, Ortsumfahrung Neustadt an der Orla, eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Bei erlaubten 100 km/h (60 km/h für LKW) durchfuhren mehr als 1400 Fahrzeuge die Kontrollstrecke in Richtung Gera. Es wurden 165 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. In 72 Fällen kommt es zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens, wovon drei Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Die schnellste, gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 166 km/h.

