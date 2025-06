LPI-SLF: Verkehrsunfall unter berauschenden Mitteln

Triptis (ots) - In der zurückliegenden Nacht fand ein Einbruch in eine Tankstelle in Triptis statt, sodass nun Zeugen gesucht werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld hat die Ermittlungen übernommen. Mehrere bisher unbekannte Personen drangen, bisherigen Erkenntnissen zufolge, kurz nach 02 Uhr durch Gewaltanwendung an der Schiebetür in das Tankstelleninnere ein. Anschließend wurden große Mengen Tabakwaren im ...

