LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Tankstelle gesucht

Triptis (ots)

In der zurückliegenden Nacht fand ein Einbruch in eine Tankstelle in Triptis statt, sodass nun Zeugen gesucht werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld hat die Ermittlungen übernommen. Mehrere bisher unbekannte Personen drangen, bisherigen Erkenntnissen zufolge, kurz nach 02 Uhr durch Gewaltanwendung an der Schiebetür in das Tankstelleninnere ein. Anschließend wurden große Mengen Tabakwaren im Wert von rund 2000 Euro gestohlen. Darüber hinaus entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Tatzeitraum Mittwochmorgen, 04.06.2025, zwischen 02.00 Uhr bis gegen 02.30 Uhr, bemerkt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die KPI Saalfeld (Telefon 03672-417 1464) unter Nennung der Vorgangsnummer 0142599 entgegen.

In den zurückliegenden Wochen kam es darüber hinaus zu zwei Einbrüchen in die Tankstelle in Neustadt an der Orla- es wurde bereits polizeilich berichtet. Mögliche Zusammenhänge werden geprüft.

