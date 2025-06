Rudolstadt (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 09.10 Uhr, beabsichtigte die 85-Jährige zu Fuß mit ihrem Rad in Rudolstadt die Breitscheidstraße zu überqueren. Hier kam aus Richtung Bahnübergang ein bisher unbekannter Täter und sprach die Frau zunächst im bösartigen Ton an. Als sie wieder auf Rad aufstieg kam der Mann auf sie zu und schlug ihr unvermittelt in das Gesicht. In der Folge fiel die Frau zu Boden und zog ...

