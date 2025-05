Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste

B70 - Zeugen

Geschädigte nach riskantem Überholmanöver gesucht.

Geeste / B70 (ots)

Am 12.05.2025, gegen 7.28 Uhr, kam es auf der B 70 im Bereich Geeste zu einem riskanten Überholmanöver. Nachdem an der Ampelanlage bei der Abfahrt Geeste/Osterbrock eine Fahrzeugkolonne in Fahrtrichtung Meppen anfuhr, überholte ein weißer Seat Leon diese und scherte kurz vor dem Gegenverkehr wieder ein. Dadurch mussten mehrere Fahrzeuge abbremsen. Zeugen, bzw. Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen (Tel.: 05931-9490) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell