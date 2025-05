Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Ausgelassene Stimmung beim Tag der offenen Tür der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

"Der macht aber ganz schön Wind", freut sich ein Bürger am Sonntagmorgen über die Landung des Polizeihubschraubers auf einem kleinen Parkplatz mitten in der Stadt. "Das war Millimeterarbeit", meint darauf ein Polizeibeamter sichtlich beeindruckt, "die haben was drauf." So oder so ähnlich setzten sich im Laufe des Sonntags vermutlich die Gespräche über eines der Highlights am Tag der offenen Tür fort. Über 15.000 Besucher*innen folgten der Einladung der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim sich hautnah ein Bild über die Arbeit der Polizei zu machen. Ob bei einer Führung durch die Wache, der zahlreichen Vorführungen auf einer Präsentationsfläche unter anderem der Diensthunde oder dem Blick in den Funkstreifenwagen, an diesem Tag blieben keine Fragen offen. "Die möchte man nicht so gerne zu Hause haben", meint eine Bürgerin beim Anblick der Verfügungseinheit, die zuvor das Auframmen einer Tür präsentierte. "Unser Ziel war es, Transparenz zu schaffen und den direkten Dialog mit der Bevölkerung zu fördern - das ist uns mit dieser Veranstaltung mehr als gelungen", so das Fazit der Inspektionsleiterin Frau Ltd. Polizeidirektorin Nicola Simon. Die durchweg fröhliche und familiäre Atmosphäre auf dem Gelände unterstrich, wie wichtig solche Begegnungen auf Augenhöhe sind. Viele Familien nutzten den Tag, um mit ihren Kindern die Polizei live zu erleben - ein Erlebnis, das lange in Erinnerung bleiben dürfte. Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim bedankt sich bei allen Gästen für das große Interesse sowie bei den zahlreichen Helferinnen und Helfern, die diesen besonderen Tag möglich gemacht haben.

