Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Wer waren die Zeugen eines Verkehrsunfalls?

Wietmarschen (ots)

Am 12.05.2025, gegen 11:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Drogerie in Wietmarschen/ Lohne (Hauptstraße) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi A6 Avant in grau und einem Ford Galaxy in schwarz, die jeweils rückwärts aus einer Parklücke ausgefahren sind. Die Fahrerin des Audi hat sich jedoch im Nachgang unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zu dem Unfall habe es Zeugen gegeben (eine Frau/ ein Mann/ ein Kind) die den Unfall beobachtet und die Verursacherin noch vom Weiterfahren abhalten wollten. Leider konnten die Personalien der Zeugen nicht aufgenommen werden. Die Zeugen des Geschehens bzw. Hinweise auf diese nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

