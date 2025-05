Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Unklarer Kleinbrand an der Itterbecker Straße

Wilsum (ots)

Am Montagvormittag wurde gegen 9:27 Uhr ein Kleinbrand in der Itterbecker Straße in Wilsum gemeldet. Nach ersten Angaben sollte eine kleine Fläche von Gebüsch und Rasen in Brand geraten sein. Der Brandort befand sich auf einem Privatgrundstück unmittelbar an der Einfahrt.

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Wilsum war das Feuer bereits weitgehend gelöscht, lediglich leichter Rauch war noch erkennbar.

Die verbrannte Fläche umfasste etwa fünf Quadratmeter Gebüsch und Rasen. Eine intensive Spurensuche ergab keine konkreten Hinweise auf eine vorsätzliche Brandverursachung.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell