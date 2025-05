POL-EL: Andervenne B214 - Lkw mit Hühnertransport kippt um - Fahrer leicht verletzt

Wilsum (ots) - Am Montagvormittag wurde gegen 9:27 Uhr ein Kleinbrand in der Itterbecker Straße in Wilsum gemeldet. Nach ersten Angaben sollte eine kleine Fläche von Gebüsch und Rasen in Brand geraten sein. Der Brandort befand sich auf einem Privatgrundstück unmittelbar an der Einfahrt. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Wilsum war das Feuer bereits ...

