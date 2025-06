LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer

Sonneberg (ots) - In der zurückliegenden Woche, mutmaßlich zwischen dem 27.-28.05.2025, drangen Unbekannte in eine gegenwärtig geschlossene Bar in der Gustav-König- Straße in Sonneberg ein. Auf unbekannte Art und Weise gelangten der/ die Unbekannten ins Objekt und brachen anschließend gewaltsam zwei Spielautomaten auf und entwendeten daraus Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Weiterhin wurde versucht, einen ...

mehr