Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verfolgungsfahrt- 14-Jähriger am Steuer

Rosenthal am Rennsteig (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 23.20 Uhr, beabsichtigten Beamte der PI Saale-Orla in Rosenthal am Rennsteig einen PKW zu kontrollieren. Zunächst entzog sich der Fahrer dieser Kontrolle durch Flucht und fuhr mit erheblicher Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h durch die Ortslagen. Zwischen Sparnberg und Pottiga fuhr sich das Fahrzeug dann fest und rollte in der Folge gegen einen dahinter befindlichen Funkstreifenwagen. Besetzt war das Fahrzeug mit vier Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren. Der 14-jährige Fahrer hatte den Autoschlüssel ohne Kenntnis seiner Eltern an sich genommen. Nun erwarten ihn mehrere Strafverfahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der Funkstreifenwagen nicht mehr fahrbereit war und durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste.

