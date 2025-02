Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener Unfallflüchtiger konnte an der Wohnanschrift gestellt werden

Neubrandenburg (ots)

Am 08.02.2025 gegen 20:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Neustrelitzer Straße in 17033 Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfall. Zeugen des Unfall konnten sich jedoch das Kennzeichen des Fahrzeuges merken und dieses der Polizei mitteilen. Auf Grund dessen konnte die Halteranschrift aufgesucht werden. Dort wurde der 46-jährige deutsche Verursacher angetroffen. Nach mehrfachen Versuchen den Verursacher, durch Klingeln und lautstarkes Klopfen zu erreichen, öffnete dieser letztendlich die Tür. Während der Sachverhaltsklärung wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Verursachers festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,58 Promille. Gegen den Verursacher wurde Anzeige Verkehrsunfallflucht und Fahrens unter Alkoholeinwirkung erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100,-EUR.

