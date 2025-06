Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Am Montag, gegen 12.00 Uhr, befuhr ein 10-jähriges Kind mit seinem Fahrrad die Jenaische Straße in Uhlstädt. Als der Junge auf der relativ unübersichtlichen Straße in die Einmündung zur Feuerwehr einbog, stieß er gegen die linke Fahrzeugseite eines PKW, welcher aus der Einmündung der Feuerwehr kam. Der Junge zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

