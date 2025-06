Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Bar gesucht

Sonneberg (ots)

In der zurückliegenden Woche, mutmaßlich zwischen dem 27.-28.05.2025, drangen Unbekannte in eine gegenwärtig geschlossene Bar in der Gustav-König- Straße in Sonneberg ein. Auf unbekannte Art und Weise gelangten der/ die Unbekannten ins Objekt und brachen anschließend gewaltsam zwei Spielautomaten auf und entwendeten daraus Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Weiterhin wurde versucht, einen Zigarettenautomaten zu öffnen, was jedoch misslang. Neben dem Beuteschaden entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges bemerkt haben, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Nennung der Vorgangsnummer 0140705 an die Sonneberger Polizei. Am Tatort wurde durch die Sonneberger Polizei eine Spurensuche und -sicherung durchgeführt.

