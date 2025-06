Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Neuer Behördenleiter der LPI Saalfeld

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Mit Wirkung vom 01.06.2025 hat der Leitende Polizeidirektor, Gregor Zeh, die Leitung der Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld übernommen. Der aus Saalfeld gebürtige und dort auch wohnhafte 54-Jährige ist Vater von zwei Söhnen, verheiratet, und in den Reihen der Saalfelder Kolleginnen und Kollegen durchaus bekannt: So leitete er vor rund zehn Jahren die Führungsgruppe der LPI, bis er schließlich zum Jahresende 2016 Projekte in der Landespolizeidirektion in Erfurt begleitete und anschließend, bis zu seiner Rückkehr nach Saalfeld, als Referatsleiter im Thüringer Innenministerium eingesetzt war. Mit der Dienstaufnahme in Saalfeld ging "ein persönlicher und langjähriger dienstlicher Wunsch" des 54-Jährigen in Erfüllung. Gregor Zeh freut sich eigenen Aussagen zufolge darauf, die anstehenden Herausforderungen mit Unterstützung seiner Kolleginnen und Kollegen zu bestreiten, nach vorne zu schauen sowie Ansprechpartner für die Belange der Bewohnerinnen und Bewohner der drei Landkreise zu sein.

Der bisherige Behördenleiter, Leitender Polizeidirektor Lutz Schnelle, führt seit dem 01.06.2025 die Landespolizeiinspektion Jena.

