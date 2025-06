Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperverletzung

Die Polizei sucht Zeugen

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 09.10 Uhr, beabsichtigte die 85-Jährige zu Fuß mit ihrem Rad in Rudolstadt die Breitscheidstraße zu überqueren. Hier kam aus Richtung Bahnübergang ein bisher unbekannter Täter und sprach die Frau zunächst im bösartigen Ton an. Als sie wieder auf Rad aufstieg kam der Mann auf sie zu und schlug ihr unvermittelt in das Gesicht. In der Folge fiel die Frau zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Stadtzentrum und kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 30-40 Jahre, ca. 175 cm, sehr ungepflegtes Erscheinungsbild sowie unrasiert, schwarze Jeans, grüne Jacke, schwarzes Basecap, schlechter Gang. Zeugen die Angaben machen können, werden gebeten sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0141877 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

