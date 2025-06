LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Einwirkung berauschender Mittel

Rudolstadt (ots) - In der Nacht vom 02.06.2025 bis 03.06.2025 verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein Gebäude in Rudolstadt in der Schwarzburger Chaussee. Hier befinden sich mehrere Lagerräume, welche durchsucht und aus diesen diverse Gegenstände entwendet wurden. Zeuge, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0142063 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

