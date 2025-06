Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aktionstag "sicher mobil leben" am 03.06.2025

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Auch die Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld beteiligte sich am bundesweiten Verkehrssicherheitsaktionstag "sicher mobil leben" am 03.06.2025. An diesem Tag wurde der Fokus insbesondere auf die Sicherheit von -sich im Straßenverkehr bewegenden- Kindern gelegt und es wurden zielgerichtet Verkehrskontrollen durchgeführt (siehe Pressemitteilung/ Ankündigung der Landespolizeidirektion vom 02.06.2025). In den drei Landkreisen der LPI Saalfeld wurden 15 Kontrollstellen vor Schulen und Kindertagesstätten betrieben und es wurden mehr als 530 Fahrzeuge kontrolliert. In 75 Fällen kam es zu Beanstandungen- der Großteil dieser wurde während Geschwindigkeitskontrollen festgestellt. Darüber hinaus wurden auch fehlende Kindersitze während des Transportes und Parkverstöße nahe Schulen und Kindertagestätten geahndet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell