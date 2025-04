Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Sechs beteiligte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Freitag (11.04.2025) in der Grazer Straße. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines BMW, sowie ein 20 Jahre alter Fahrer eines Opel, fuhren gegen 11.30 Uhr in der Grazer Straße aus Richtung Steiermärker Straße mit mutmaßlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Der 21-Jährige verlor in der Linkskurve die Kontrolle über seinen BMW und stieß mit einem am Fahrbahnrand parkenden Opel zusammen. Der Opel wurde dabei auf einen parkenden VW geschoben, dieser auf einen Skoda und der Skoda wiederum auf einen Smart. Die Beamten stellten bei den beiden 20- und 21-jährigen Fahrern fest, dass sie mutmaßlich unter Drogeneinfluss standen. Sie mussten eine Blutprobe abgeben und die Beamten beschlagnahmten ihre Führerscheine. Die Ermittlungen, insbesondere zu einem möglicherweise verbotenen Kraftfahrzeugrennen der beiden Fahrer, dauern an. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell