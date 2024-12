LPI-NDH: Auto durch Unbekannte beschädigt

Nordhausen (ots) - Am Sonntag kam es in der Stolberger Straße, gegen 13 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Beide beteiligte Fahrzeuge näherten sich einem Kreisverkehr. Aufgrund dessen musste der Vorausfahrende seine Fahrt verlangsamen, was der Nachfolgende zu spät erkannte. Bei dem Aufprall verletzte sich ein Fahrzeuginsasse leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

