Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Von Trickdieb bestohlen; Verkehrsunfälle; Hund eingefangen; Verkehrskontrollen; Jugendschutzkontrolle; Anlagebetrug - Warnhinweis- ; Feuerwehreinsätze; Randalierer

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Von angeblichem Spendensammler bestohlen (Zeugenaufruf)

Von einem dreisten Trickdieb ist eine über 70 Jahre alte Frau am Donnerstagvormittag am Rathausplatz in Unterhausen bestohlen worden. Gegen 11.30 Uhr war die Seniorin vor dem Eingang einer Bankfiliale von einem etwa 25 bis 35 Jahre alten Mann angesprochen worden, der angeblich Spenden für wohltätige Zwecke sammelte und ihr ein Klemmbrett vors Gesicht hielt, worauf sich eine Liste mit angeblichen Spenden befand. Als die Frau sich in die Liste eintrug und in ihrer Börse nach einem Geldschein suchte, gelang es dem Kriminellen mehrere hundert Euro aus dem Geldbeutel zu ziehen. Anschließend entfernte er sich. Erst später bemerkte die Frau, dass sie bestohlen worden war. Der Trickdieb wird als etwa 180 Zentimeter groß, von dunklerem Teint und mit kurzen, schwarzen Haaren beschrieben. Es soll mit einem starken Akzent gesprochen haben. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/9918-0 um Hinweise. (cw)

Münsingen (RT): Gegenverkehr übersehen

Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag an der Einmündung Dottinger Straße / Rudolf-Diesel-Straße ereignet hat. Ein 37-Jähriger war gegen 12.15 Uhr mit seinem Lkw-Zug Daimler-Benz Actros auf der Dottinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Rudolf-Diesel-Straße einbiegen. Dabei übersah er einen ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Passat, dessen 30 Jahre alte Fahrerin keinerlei Chancen mehr hatte, um zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Verletzt wurde niemand. Während am Lkw augenscheinlich kein Sachschaden entstanden ist, dürfte sich der Schaden an dem VW auf rund 10.000 Euro belaufen. Der Wagen musste in der Folge von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Eningen (RT): Polizei als Freund und Helfer

Beamte des Polizeireviers Pfullingen sind am Donnerstagnachmittag einer Seniorin in Eningen zu Hilfe gekommen. Die ältere Frau befand sich gegen 15 Uhr bei der Arbachtalsporthalle, als ihr Hund davonrannte. Da sie momentan schlecht zu Fuß ist, rief die Hundebesitzerin bei der Polizei an und bat um Hilfe. Dank eines GPS-Trackers konnte der Schäferhundmischling geortet und etwa eine dreiviertel Stunde später wohlbehalten in einem dicht bewachsenen Schrebergarten eingefangen werden. Der Hund wurde im Anschluss seiner Besitzerin übergeben. (ms)

Bad Urach (RT): Mehrere Verkehrsverstöße festgestellt

Mehrere Verkehrsverstöße sind am Donnerstag, in der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr, bei gezielten Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Bad Urach festgestellt worden. An zwei stationären Anhaltestellen in der Burgstraße und Stuttgarter Straße sowie bei mobilen Kontrollen stellten die Beamten sechs Handyverstöße sowie sechs nicht angegurtete Fahrzeuginsassen, darunter zwei Kinder, fest. Bei einem 34 Jahre alten Pkw-Lenker besteht der Verdacht, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Kokain gelenkt hat. Ein entsprechender Vortest war positiv verlaufen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. An drei Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen. Eine 65-jährige Pkw-Lenkerin sollte an einer Kontrollstelle angehalten werden, da sie während der Fahrt mit ihrem Handy telefonierte. Die Frau fuhr jedoch weiter und konnte erst kurze Zeit später nach einer kurzen Hinterherfahrt angehalten werden. Neben dem Handyverstoß stellte sich heraus, dass der Pkw vermutlich nicht versichert war. Die Fahrerin muss jetzt neben einem Bußgeldbescheid mit einer Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Die Kontrollen werden in nächster Zeit fortgesetzt. (ms)

Zwiefalten (RT): Radfahrer durch Sturz verletzt

Ein Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in der Brunnensteige verletzt worden. Der 54-Jährige befuhr kurz vor 16.30 Uhr mit seinem Mountainbike die stark abschüssige Brunnensteige Richtung Hauptstraße. An der Einmündung der Hauptstraße erkannte er einen sich annähernden Pkw, woraufhin er so stark abbremste, dass er mit seinem Rad stürzte. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes brachte ihn der Rettungsdienst in eine Klinik. (gj)

Nürtingen (ES): Bei Jugendschutzkontrolle E-Zigaretten gefunden (Warnhinweis)

Eine Streife des Polizeireviers Nürtingen hat am Donnerstagabend bei der Kontrolle von Minderjährigen mehrere E-Zigaretten festgestellt. Gegen 18.45 Uhr konnte die Jungen-Gruppe im Roßdorfweg angetroffen werden. Die Kinder und Jugendlichen wurden durch die Beamten über die konkreten Gefahren des Rauchens aufgeklärt und eindringlich vor dem Konsum solcher Produkte gewarnt. Im Anschluss wurden die Erziehungsberechtigten informiert und mit deren Einverständnis die E-Zigaretten einbehalten.

E-Zigaretten oder sogenannte Vapes dürfen von Kinder und Jugendlichen weder gekauft noch konsumiert werden. Sie enthalten eine Vielzahl von toxischen Inhaltsstoffen, die tief in die Lunge eingeatmet werden und so schwere Gesundheitsschäden verursachen können. Zudem stellt der Konsum ein nicht zu unterschätzendes und unkalkulierbares Suchtpotential dar. (gj)

Kreis Esslingen: Mann um hohe Geldsumme betrogen - Warnung vor Anlagebetrügern

Die Polizei warnt erneut vor Betrügern, die durch gefälschte Angebote für vermeintlich sehr lukrative Geldanlagen im Internet ihre Opfer um teils sechsstellige Geldbeträge bringen. Ein Mann aus einer Esslinger Kreisgemeinde wurde so in den vergangenen Monaten um einen sehr hohen Geldbetrag betrogen.

Der Geschädigte wurde im März diesen Jahres im Internet auf eine Chat-Gruppe aufmerksam, in der große Gewinne durch Investitionen in Kryptowährungen versprochen wurden. Zwei angebliche Berater nahmen den Mann, der Interesse zeigte, in die Gruppe auf, in der sogenannte Trading-Tipps ausgetauscht werden. Im weiteren Verlauf wurde er motiviert ein Konto zu eröffnen, auf dem dann in die Kryptowährung investiert werden sollte. Der Mann überwies in der Folge mehrmals Geld auf das Konto. Nachdem ihm vermeintliche, kleinere Gewinne zurücküberwiesen worden waren, investierte der Mann immer mehr Geld, bis ihm Zweifel kamen und er sich jetzt an die Polizei wandte und der Betrug aufflog. (ms)

Die Kriminalpolizei rät:

- Holen Sie vor einer Geldanlage, insbesondere, wenn sie online erfolgt, unbedingt Informationen ein und ziehen Sie im Zweifel Fachleute zu Rate.

- Durch eine Recherche mit dem Namen des fraglichen Anbieters im Internet und einer Ergänzung der Stichworte "Betrug" oder "Erfahrung" können erste hilfreiche Hinweise zu dessen Seriosität gewonnen werden. Da die Täter die Plattformnamen oft wechseln, ist ein Nicht-Erscheinen aber keine Garantie für Seriosität.

- Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen ungewöhnlich hohe Renditen in Aussicht gestellt werden.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sind oder bei Ihnen der Verdacht auf einen Betrugsversuch besteht, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

Weitere Tipps finden Sie auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/ und auf dem YouTube-Kanal der Polizei BW: https://www.youtube.com/watch?v=xPJqp9zA1y8 sowie auf der Homepage der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Finanzbetrug/Anlagebetrug/anlagebetrug_node.html

Tübingen (TÜ): Verschmortes Kabel löst Rettungseinsatz aus

Noch rechtzeitig ist durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte in einem Wohnheim in der Melanchthonstraße ein mögliches Brandgeschehen verhindert worden. Kurz vor 7.30 Uhr hatte in dem Gebäude die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die eintreffenden 24 Kräfte der Feuerwehr stellten daraufhin eine Rauch- und Hitzeentwicklung in einem Elektroverteilerraum fest. Nach bisherigen Erkenntnissen war hierfür ein Schmorbrand an einem Kabel ursächlich. Die Wehrleute löschten den Brand ab und beseitigten die Gefahrenquelle. Personen wurden nicht verletzt. Informationen zum Brandschaden liegen noch nicht vor. (gj)

Tübingen (TÜ): Brennender Grill droht auf Haus überzugreifen

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagabend zum Brand eines Grills in die Aeulestraße in den Stadtteil Lustnau gerufen worden. Noch bevor die Rettungskräfte am Einsatzort eingetroffen waren, gelang es den Anwohnern den brennenden Grill, in welchem sich Fett entzündet hatte, abzulöschen. Das Feuer hatte zwischenzeitlich jedoch die Fassade beschädigt und stand kurz vor dem Übergreifen auf das Hausdach. Durch die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort war, wurden Dachziegel abgenommen und durch eine Überprüfung sichergestellt, dass sich kein Schwellbrand gebildet hatte. Verletzt wurde niemand. Zum entstandenen Schaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. (gj)

Tübingen (TÜ): In Fachklinik untergebracht

Eine psychisch auffällige Person hat am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz in der Sandäckerstraße in Unterjesingen geführt. Mehrere Anrufer hatten kurz nach 21 Uhr den Notruf gewählt und einen Mann mitgeteilt, der unbekleidet und laut schreiend gegen verschiedene Wohnungstüren schlagen würde. Polizeibeamte trafen daraufhin den stark alkoholisierten 58-Jährigen in seiner Wohnung an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Der Mann wurde aufgrund seiner psychischen Auffälligkeiten durch den Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht. (gj)

Balingen (ZAK): Großkontrolle der Polizei

Am Donnerstag haben Verkehrsspezialisten aus Balingen zusammen mit einem Fortbildungslehrgang der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg ganz gezielt Zweiräder aller Art unter die Lupe genommen. Unterstützt wurden sie hierbei von Mitarbeitern des Technischen Hilfswerks. In der Zeit von 13.45 Uhr bis 17.45 Uhr begutachteten die Beamten auf dem Parkplatz einer Balinger Sporthalle in der Straße Auf Stetten 57 Krafträder, drei Fahrräder, zehn Pedelecs sowie drei E-Scooter aber auch zwei getunte Pkw und zwei Lkw-Gespanne. Hierbei stellten sie an neun Fahrzeugen so gravierende Verstöße fest, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Bei drei Fahrzeugen wurden Mängel an den Reifen und der Bremse festgestellt. Sieben Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Pkw musste aufgrund schwerer Mängel sofort einem Gutachter zugeführt werden. Weiterhin wurden zweimal Anzeigen wegen Verstößen gegen die Ladungssicherheit und einmal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Kontrollen werden in nächster Zeit fortgesetzt. (ms)

