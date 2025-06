Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft; Kupferdiebstahl; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung in Unterkunft endet mit Gewahrsam

Nach einer Auseinandersetzung am frühen Donnerstagmorgen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Ringelbachstraße ist einer der Beteiligten in Gewahrsam genommen worden. Kurz vor ein Uhr waren dort ein 42-Jähriger und ein 32 Jahre alter Mann miteinander in Streit geraten, bei dem es in der Folge zu wechselseitigen Körperverletzungen kam. Während der Auseinandersetzung soll der 42-Jährige seinen Kontrahenten zusätzlich mit Pfefferspray angegriffen haben. Dieser wurde hierbei verletzt und musste mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Da sich der 42 Jahre alte Beschuldigte weiterhin äußerst aggressiv verhielt und auch Drohungen aussprach, mussten einige Zeit später erneut mehrere Streifenbesatzungen an die Unterkunft ausrücken. Diese nahmen den Mann, der nicht zu beruhigen war, schließlich in Gewahrsam. Nachdem er auch noch die eingesetzten Beamten beleidigt hatte, verbrachte er die Nacht im Ortsarrest des Polizeireviers Reutlingen. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen. (gj)

Altbach (ES): Zeugen zu Kupferdiebstahl gesucht

Kupfer im fünfstelligen Wert ist in der Nacht zum Donnerstag von einem Betriebsgelände in der Altbacher Neckarstraße gestohlen worden. In der Zeit von 17 Uhr bis 6.45 Uhr gelangten die bislang unbekannten Täter auf noch nicht geklärte Art und Weise auf das umzäunte Gelände und in die sich darauf befindlichen Lagerhallen. Die Unbekannten nahmen neben mehreren kompletten Trommeln mit Kuperkabel auch Kupfer von einer angefangenen Trommel sowie eine eingepackte Trommel mit Kupferseil mit. Zudem ließen die Unbekannten Kupferschrott mitgehen. Da sie zum Abtransport ein größeres Fahrzeug verwendet haben müssen, bittet der Polizeiposten Plochingen Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 07153/3070 zu melden. Weiterhin werden Hinweise zum Verbleib des Diebesguts erbeten. (ms)

Nürtingen (ES): Radfahrer alleine gestürzt

Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Unterensinger Straße in Zizishausen verletzt worden. Der 76-Jährige war gegen 15 Uhr mit seinem Rad in Richtung Unterensingen unterwegs, als er bei der Auffahrt auf den Gehweg alleinbeteiligt stürzte. Ein Rettungswagen brachte den nach bisherigen Erkenntnissen leicht Verletzten in eine Klinik. (gj)

Balingen (ZAK): Motorradfahrer übersehen und verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Roßbergstraße ist am Donnerstagvormittag ein Motorradlenker verletzt worden. Kurz nach 11.30 Uhr wollte ein 20-Jähriger mit einem Chevrolet aus einer Hofeinfahrt auf die Durchgangsstraße ausfahren. Hierbei übersah er einen in Richtung Am Schlichtebach fahrenden 17 Jahre alten Zweiradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Kradlenker kam durch die Kollision mit seiner Betamotor-Enduromaschine zu Fall. Der Jugendliche wurde durch den Rettungsdienst mit nach bisherigen Erkenntnissen leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell