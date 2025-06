Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Vorsicht: Falsche Polizeibeamte am Telefon!

Zweibrücken (ots)

Eine Betrugsmasche greift insbesondere in letzter Zeit im Bereich Zweibrücken und Umgebung immer mehr um sich. Dreiste Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte, BKA-Beamte, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen aus. Dabei lassen sie teilweise die Rufnummer örtlicher Polizeidienststellen, des BKA oder die 110 mit einer Ortsvorwahl im Telefondisplay erscheinen. Die Täter versuchen mit überzeugenden Geschichten das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Angeblich stehe ein Einbruch in die Wohnung oder das Haus unmittelbar bevor oder die Polizei habe Schwarzgeld auf irgendwelchen Konten gefunden. Teilweise seinen bei "Razzien" Zettel mit Namen der Angerufenen aufgefunden worden. In allen Fällen werden die Opfer (teilweise massiv) aufgefordert, Wertgegenstände und Bargeld zum eigenen Schutz an einen "Kollegen" zu übergeben. Die Täter agieren häufig aus "Callcentern" im Ausland und nutzen das sogenannte "Call-ID Spoofing". Dies ermöglicht die Anzeige einer frei wählbaren Telefonnummer im Display des Angerufenen mittels Internettelefonie. Die Polizei Zweibrücken warnt eindringlich vor solchen Betrugsversuchen! Bitte teilen sie am Telefon niemals persönliche oder finanzielle Informationen mit Unbekannten oder vermeintlichen Polizeibeamten. Im Zweifel beenden sie solche Gespräche sofort und/oder kontaktieren hiesige Dienststelle. |pizw

