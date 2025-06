Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Stolzenau (ots)

(Thi) AM Samstag den 28.06.2025 kam es gegen 18:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Klosterstraße in Stolzenau.

Ein alleinbeteiligter 23.Jähriger aus Stolzenau befuhr mit seinem Pkw die Klosterstraße vom Kieswerk "Rhein-Umschlag" kommend in Richtung Schinna. Nach eigenen Angaben kam er an die Feststellbremse seines Toyotas und verlor die Kontrolle. Der Toyota drehte sich, schleuderte in den Fahrbahnseitenraum und kollidierte mit dem Heck gegen einen Telefonmast. Der Holzmast brach durch.

Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Am Holzmast und am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

