Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Marklohe (ots)

(Kun) In Marklohe in der Oyler Straße Höhe Hausnummer 43 ist es am 30.06.2025 gegen 16:45 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 52-jähriger PKW-Fahrer aus Marklohe musste mit seinem Audi verkehrsbedingt halten. Dieses übersah eine 62-jährige aus Binnen und fuhr mit ihrem Mercedes auf. Der Audi-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 14.000 EUR.

