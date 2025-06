Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Stockelsdorf/Ostholstein Ehrlicher Unfallverursacher meldet sich bei Polizei

Lübeck (ots)

Am Freitagvormittag (20.06.2025) meldete ein Ostholsteiner der Polizei, am Vortag ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug beschädigt zu haben und dafür aufkommen zu wollen.

Der 83-Jährige wäre am Donnerstagnachmittag den Eichenweg in Richtung Dorfstraße entlang gefahren, am rechten Fahrbahnrand hätten parkende Autos gestanden. Er wäre dann links in die Dorfstraße abgebogen, der Bereich wäre aufgrund der anderen Fahrzeuge sehr eng gewesen. Der Fahrer hätte nicht bemerkt, ein anderes Auto touchiert zu haben. Erst im Nachhinein hätte er bemerkt, dass die Beifahrerseite seines Mercedes Geländewagens zerkratzt gewesen wäre.

Der Ostholsteiner meldete dies der Polizei in Stockelsdorf, damit der von ihm verursachte Schaden an einem anderen Fahrzeug reguliert werden könnte.

Hinweise über ein mögliches Unfallgeschehen am Donnerstagnachmittag in Stockelsdorf nimmt die dortige Polizeistation unter der Rufnummer 0451/498560 entgegen.

