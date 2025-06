Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St.Jürgen/ Verkehrsunfall mit E-Scooterfahrer

Lübeck (ots)

Am Dienstag (10.06.2025) kam es am späten Nachmittag in der Geniner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Opelfahrerin und einem E-Scooterfahrer. Da sich der Fahrer des E-Scooters vom Unfallort entfernte ohne seine Daten anzugeben, bittet die Polizei aus Moisling darum, dass sich der Mann auf einer Polizeidienststelle meldet.

Gegen 16:15 Uhr fuhr eine Autofahrerin die Geniner Straße in Richtung Berliner Platz und beabsichtigte auf eine Grundstückszufahrt einzubiegen. Die in gleicher Richtung fahrende Radfahrerin war noch weit genug weg, so dass sie hätte problemlos einbiegen zu können, aber dann knallte es plötzlich und ein Mann rutschte über die Motorhaube des Opels. Die Fahrerin hielt daraufhin an und konnte sehen, wie der sich abrollende Mann sofort wieder aufstand. Er war auf den ersten Blick nicht verletzt und wollte auch auf Nachfrage keinen Krankenwagen, sondern war eher um seinen E-Scooter besorgt. Auf diesem stieg er im Anschluss auf und fuhr, ohne seinen Namen anzugeben weiter. Die Autofahrerin und die dazugekommene Radfahrerin blieben am Unfallort zurück. Sie beschrieben den Mann auf ca. 35 Jahre und gut 165cm groß. Er hatte keinen Bart und dunkle, kurze Haare, sowie eine schlanke Erscheinung und hatte ein südländisches Aussehen. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch und trug dunkle Kleidung mit einem Kapuzenpullover. Der E-Scooter sei ein schwarzes bis dunkelgraues Modell mit zwei dunklen Dreiecken am Lenker gewesen die eventuell auch ein Schloss gewesen seien, so die Unfallfahrerin. Zeugenhinweise nimmt die Polizei der Polizeistation Moisling unter der Telefonnummer 0451-1317400 entgegen.

