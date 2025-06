Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck

St. Lorenz/ Nach Einbruch auf dem Friedhof Vorwerk - Täter festgenommen.

Lübeck (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag (11.-12.06.2025) verschafften sich zunächst unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Gebäuden auf dem Vorwerker Friedhof. Sie entwendeten hochwertige Gartengeräte der Firma Stihl sowie mehrere Packungen Kaffee und konnten zunächst flüchten. Zwei Rumänen wurden am frühen Donnerstagmorgen nach dem Überfahren einer roten Ampel von Beamten der Autobahnpolizei Maschen unweit der Autobahnabfahrt Marmstorf kontrolliert. Im Fahrzeug wurden Stihl Gartengeräte mit Aufklebern des Friedhofs Lübeck vorgefunden. Die beiden Männer wurden festgenommen. Am Donnerstag (12.06.2025) stellte eine Reinigungskraft auf dem Vorwerker Friedhof Aufbruchspuren an mehreren Schuppen und Lagerräumen fest und informierte die Polizei. Es fehlten diverse hochwertige Gartengeräte wie Laubbläser, Motorsägen, Motorsensen und weiteres der Firma Stihl sowie eine Mikrowelle und mehrere Pakete Kaffee. Der Kriminaldauerdienst sicherte umfangreich Spuren an den verschiedenen Gebäuden. Es gab zunächst keine weiteren Hinweise auf die möglichen Täter. Der Sachschaden dürfte nach einer ersten Einschätzung bei etwa 10.000 Euro liegen, der Wert des Stehlgutes dürfte ähnlich hoch sein.

Ebenfalls am Donnerstagmorgen gegen 06.25 Uhr fuhren Beamte des Autobahnpolizeikommissariats Maschen hinter einem silbernen Audi A3 im Bereich der Anschlussstelle Marmstorf her. Trotz des hinterher fahrenden Streifenwagens wurde der Pkw bei Rot über eine Kreuzung gesteuert. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte das Fahrzeug kurz darauf stoppen. Bei den beiden Fahrzeuginsassen handelt es sich um zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 48 und 49 Jahren, von denen einer im Landkreis Celle wohnhaft ist. In dem Wagen befanden sich Stihl Gartengeräte, die mit Aufklebern des Friedhofs Vorwerk versehen waren sowie mögliches Einbruchswerkzeug. Die beiden Rumänen wurden festgenommen und das Stehlgut sowie mögliche Spurenträger sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen.

