Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Gera (ots)

Gera: Zu einem Brandereignis kam es am Dienstagabend (27.05.2025, ca. 19:15 Uhr) in einem Mehrfamilienhaus in der Leuchtenburgstraße. Unbekannte Täter entzündeten im Hausflur gelagerte Möbelstücke, wodurch starke Rauchentwicklung entstand. Insgesamt wurden 5 Personen leicht verletzt (Rauchgasintoxikation), drei davon in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Gebäude wurde im Inneren erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die gesamte Leuchtenburgstraße und die Straße der Jugend mussten zeitweise gesperrt werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise unter der Bezugsnummer 0136205/2025 - Tel. 0365 / 8234 1465. (AK)

