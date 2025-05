LPI-G: Sachbeschädigung an Pkw

Greiz (ots) - Auma-Weidatal. Am 26.05.2025 zeigte ein 46-Jähriger bei der Polizei Greiz an, dass er am Vortag (25.05.2025 gegen 20:15 Uhr) zunächst in seiner Wohnung in der Zeulenrodaer Straße und später im Stadtpark (gegen 22:30 Uhr) durch einen 34-Jährigen geschlagen und bedroht wurde. Zu der Tathandlung im Stadtpark sucht die Kriminalpolizei nach einem Zeugen, der Wahrnehmungen gemacht haben könnte. Mögliche ...

mehr