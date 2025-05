Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzung zu Polizeieinsatz in der Plauenschen Straße

Gera (ots)

Gera: Am 27.05.2025 meldete ein Anwohner der Plauenschen Straße (Bereich Röhrenweg / Tschirchstraße), dass ein Anwohner aus dem Nachbarhaus in dessen Wohnung randalieren würde. Da eine Gefahr für weitere Anwohner nicht ausgeschlossen werden konnte, rückten Einsatzkräfte der Geraer Polizei sowie Rettungsdienst zur Einsatzadresse. Diese konnten den 74-jährigen Wohnungseigentümer in seiner Wohnung antreffen, wobei dieser mit einem Messer bedrohlich auf die Beamten zuschritt. Trotz des Einsatzes von Reizgas zog sich der 74-Jährige in seine Wohnung zurück und schloss sich ein. Weitere Polizei- und Rettungskräfte wurden hinzugezogen, was eine Vollsperrung der betroffenen Straßen notwendig machte. Gegen 11:20 Uhr konnte der 74-Jährige mittels einfacher körperlicher Gewalt überwältigt werden, sodass keine Gefahr mehr von ihm ausging. Dieser erlitt hierbei leichte Verletzungen und musste medizinisch behandelt werden. Der stark aggressive und alkohlsierte Mann wurde zur weiteren Behandlung an medizinsches Personal übergeben. Zur Motivlage liegen derzeitig noch keine Informationen vor. Ob sich der 74-Jährige in einer psychischen Ausnahmesitution befand, ist Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen. Weitere Personen wurden zum Glück nicht verletzt. (AK)

(Ausgangsmeldung vom 27.05.2025:

Aktuell (27.05.2025) finden in der Plauenschen Straße in Gera polizeiliche Maßnahmen statt. Hintergrund ist eine Bedrohungslage durch einen Anwohner. Die Landespolizeiinspektion Gera bittet die Anwohner die Plauensche Straße im Bereich Röhrenweg / Tschirchstraße zu meiden, um die Einsatzmaßnahmen nicht zu stören bzw. zu gefährden. Die Pressestelle der LPI Gera wird zu einem späteren Zeitpunkt nähere Informationen veröffentlichen.)

