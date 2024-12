Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit zwei Verletzten in Elberfelder Innenstadt

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (17.12.2024, 16:50 Uhr) musste ein Busfahrer (57) sein Fahrzeug so stark abbremsen, dass eine Person (58) schwer und eine weitere Person (36) leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der 57-Jährige mit seinem Linienbus an einer roten Ampel an der Kreuzung Morianstraße Ecke Hofkamp. Auf dem Fahrstreifen links neben ihm stand ein weißer Sprinter, der bei Umschalten der Ampel auf Grün sofort anfuhr und auf den Fahrstreifen des Busses wechselte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Busfahrer so stark, dass in der Folge der 58-jährige Fahrgast im Bus stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Die 36-jährige Frau stieß mit ihrem Kopf gegen eine Scheibe im Bus und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Sprinter und dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der 0202-284/0 zu melden. (an)

