POL-CUX: Erneut mehrere Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Wischhafener bereits zum zweiten Mal in zwei Tagen erwischt - Hinweis zu Pflichten eines Fahrzeughalters

Osten/Hagen im Bremischen/Schiffdorf. Am gestrigen Mittwoch (18.12.2024) und in der Nacht zum heutigen Donnerstag wurden erneut mehrere Verkehrsteilnehmer ohne Fahrerlaubnis kontrolliert.

Gegen 14:55 Uhr wurde ein 57-jähriger Mann aus Wischhafen mit einem PKW auf der Straße Schüttdamm in Osten kontrolliert. Er war bereits am Dienstag in eine Verkehrskontrolle geraten. Dem Mann wurde erneut die Weiterfahrt untersagt. Um weitere Fahrten zu verhindern wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Gegen 22:25 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann aus Ausacker (Schleswig-Holstein) mit einem Klein-LKW auf der L135 im Bereich Hagen kontrolliert. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse C1. Des Weiteren war seine Ladung, unter der sich auch Gefahrgut befand, nicht gesichert. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurden ebenfalls die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Gegen 01:25 Uhr am heutigen Donnerstag wurde ein 25-jähriger Bremerhavener mit seinem Kleinkraftrad (Roller) auf der Bohlenstraße in Schiffdorf kontrolliert. Er konnte vor Ort lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorzeigen, obwohl die Fahrerlaubnisklasse AM notwendig gewesen wäre.

Alle Fahrzeugführer und die -halter müssen mit entsprechenden Strafverfahren rechnen. Jeder Fahrzeughalter ist dazu verpflichtet dafür zu sorgen, dass unberechtigte Personen keinen Zugriff auf das Fahrzeug haben. Wenn ein Fahrzeug verliehen oder zum Beispiel innerhalb eines Betriebes an einen Mitarbeitenden übergeben wird, sind die Fahrzeughalter dazu verpflichtet zu überprüfen, ob der Nutzer des Fahrzeugs die erforderliche Fahrerlaubnisklasse besitzen.

